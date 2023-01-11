أزمة جديدة لمحمد رمضان بعد حذف اليوتيوب لأغنيته المسروقة

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تعرّض الفنان المصري محمد رمضان، مؤخراً لأزمة جديدة تضاف إلى الأزمات المتتالية.
وحجب موقع يوتيوب كليب أغنية على وضعنا للنمبر 1 والنجم أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية من على يوتيوب بسبب مطالبة محمود بدر عضو فريق شارع 3، بحقوق الملكية والنشر.
وقال بدر إن الأغنية الأصلية سيتم طرحها خلال أيام قليلة بصوته بالاشتراك مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوانها الأصلي لسة ما اتخلقش”.
جاء ذلك بعدما حققت الأغنية على وضعنا التي جمعت رمضان وعدوية الأب والابن، مليوني مشاهدة بعد طرحها بـ 9 أيام عبر قناته على يوتيوب.
وتبين بعدها أن حقوق الأغنية الفكرية مملوكة لمطرب فرقة شارع 3 الفنان محمود بدر، الذي خرج في بث مباشر عبر حسابه على موقع فيسبوك معلناً عن الموضوع.
من المعروف أن موقع يوتيوب كان أعلن حجب الأغنية بعدما طرحت بصورتها الأصلية.
في حين كشف بدر أن رمضان عرض عليه مبلغاً مالياً، وحدث بعض الاختلافات على الأجر أخر حصوله على التنازل.
وتعدّ على وضعنا التعاون الأول مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية والنمبر 1.