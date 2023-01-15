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منها استعمال قطرة للترطيب

أسباب جفاف العيون عند الأطفال وطرق الوقاية

2023-01-15 الساعة 9:41
أسباب جفاف العيون عند الأطفال وطرق الوقاية
المواطن - فريق التحرير

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يعتبر الأطفال الأكثر تأثراً، بمشكلة العينين خصوصاً الجفاف، بسبب أجواء الشتاء والتعرض لبعض التيارات الهوائية الباردة.

تحذير

وحذرت الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر من هذه المشكلة، داعية إلى الاهتمام بسلامة عيون الأطفال في فصل الشتاء، حيث تزداد احتمالية الإصابة بجفاف العيون.

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وبحسب الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر، يرجع سبب الإصابة بجفاف العين، إلى برودة الجو، وحدوث التيارات الهوائية، مما يتسبب في التأثير في العينين، وظهور بعض الأعراض نتيجة حدوث الجفاف.

أعراض

وتشمل هذه الأعراض الشعور بحرقة متكررة، وحكة مع رغبة متكررة في دعك العين، وعدم وضوح الرؤية، أو حدوث رؤية مشوشة، إلى جانب الشعور بثقل في العين بشكل دائم تقريباً.

وقد تتطور الأعراض إلى حدوث احمرار في العينين، مع الشعور بإرهاق متكرر في العينين، وعدم القدرة على التركيز البصري، وكذلك عدم القدرة على التركيز في الضوء.

ويبدأ التعامل الصحيح مع هذه الأعراض بالتوجه إلى الطبيب المختص، وعدم الإهمال حرصاً على سلامة العينين، وبشكل خاص إذا كانت المشكلة تتعلق بالأطفال، لأنهم لا يجيدون التعبير عن مشكلاتهم الصحية، وهنا تأتي مسؤولية الأبوين.

نصائح

وينصح الأطباء بإجراءات للتعامل مع جفاف العينين، منها استعمال قطرة للترطيب، مع راحة من التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، وخاصة الهواتف المحمولة والتلفزيون والكمبيوتر، وعدم التعرض المباشر للهواء البارد، ويفضل عدم استخدام العدسات اللاصقة، والحرص على الإكثار من شرب الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، والحصول على فترة كافية من النوم.

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