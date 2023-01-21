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وسط حضور نجوم عالميين

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

2023-01-21 الساعة 11:15
أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
المواطن - محمد سمعه

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أعرب المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بتكريمه في حفل توزيع جوائز Joy Awards المقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال حكيمي بعد تسلمه جائزته بحضور والدته: “السلام عليكم، أريد قول إنني سعيد للغاية بالتواجد في هذا البلد المميز، وشكر خاص للمستشار تركي آل الشيخ على دعوتي لهذا الحفل”.

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وأضاف حكيمي: ” أنا سعيد للغاية بالتواجد في الحفل وتسلم الجائزة مع والدتي، شكرًا لزملائي في باريس سان جيرمان وفي منتخب المغرب على مساعدتي ودفعي للتألق”.

حفل Joy Awards

وحضر حفل توزيع الجوائز العديد من نجوم الفن والدراما والغناء في العالم العربي مثل الفنانة المصرية يسرا والفنانة التونسية هند صبري والمطربة التونسية لطيفة، بجانب حضور العديد من الفنانين العالميين مثل الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان والممثلة التركية ديميت أوزدمير.

ويحتفي حفل جوائز صناع الترفيه في نسخته الثالثة لعام 2023، بنجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمؤثرين العرب. ويضم الحفل عروضًا فنية وترفيهية فريدة، وعروضًا موسيقية على المسرح.

يذكر أن الجماهير هي من تختار الفائز في مختلف المجالات في حفل Joy Awards حيث يتم إتاحة الفرصة للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنفة لنيل الجوائز، ضمن خمسة مجالات أساسية، هي: السينما والموسيقى والمؤثرين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

 

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