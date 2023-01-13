أصغر غواصة سعودية: لم أخف من أعماق البحار

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روت الطفلة تالين السليماني، تجربتها مع ممارسة رياضة الغوص، مشيرة إلى أنها بدأتها هذه الرياضة قبل نحو عام.
فيديو | الغواصة تالين السليماني:
بدأت الغوص قبل عام وبدايتي الفعلية كانت في المسابح ولم أواجه أية مخاوف تذكر في البحر #الإخبارية#برنامج_120 pic.twitter.com/Wdq1Vb8atu
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 13, 2023
وأوضحت تالين، خلال مداخلة مع برنامج 120 على قناة الإخبارية، أنها بدأت في ممارسة رياضة الغوص في المسابح بعد جمع معلومات نظرية عن هذه الرياضة.
وأضافت: قراءتي النظرية عن رياضة الغوص زاد من حماسي لممارسة هذه الرياضة والتعرف أكثر على ما في داخل البحار، مؤكدة أنها لم تواجه أي مخاوف من الغوص في أعماق البحار.