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جمعت معلومات نظرية عن الرياضة

أصغر غواصة سعودية: لم أخف من أعماق البحار

2023-01-13 الساعة 6:18
أصغر غواصة سعودية: لم أخف من أعماق البحار
المواطن - فريق التحرير

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روت الطفلة تالين السليماني، تجربتها مع ممارسة رياضة الغوص، مشيرة إلى أنها بدأتها هذه الرياضة قبل نحو عام.

وأوضحت تالين، خلال مداخلة مع برنامج 120 على قناة الإخبارية، أنها بدأت في ممارسة رياضة الغوص في المسابح بعد جمع معلومات نظرية عن هذه الرياضة.

وأضافت: قراءتي النظرية عن رياضة الغوص زاد من حماسي لممارسة هذه الرياضة والتعرف أكثر على ما في داخل البحار، مؤكدة أنها لم تواجه أي مخاوف من الغوص في أعماق البحار.

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