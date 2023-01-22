أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق رفحاء بـ 35 ألف ريال رونالدو يُجري عمليات الإحماء استعدادًا لمواجهة الاتفاق أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه أمير الشمالية يستمع لمطالب أهالي مركز لينة مقاتلة يونانية ترافق طائرة أيرلندية أبلغت عن وجود قنبلة على متنها لقطات صادمة لـ تمساح يعيد جثة طفل لأهله ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق هاتريك هالاند يُهدي النقاط الـ3 لـ مان سيتي ضد وولفرهامبتون العثور على الدانة مفقودة حي العليا في الخبر تكليف سارة السيد وكيلًا للخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة
كشفت أحد بائعي الفقع، عن أغلى صفقة لبيع الفقع في الأسواق، حيث بلغت نحو 35 ألف ريال.
أعلى صفقة لبيع "الفقع" في سوق #رفحاء بلغت 35 ألف ريال لنحو 40 كلجم أنتجتها مزارع شمال #السعودية
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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 21, 2023
جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة العربية، اليوم الأحد، حول بيع الفقع الكمأ بأسواق محافظة رفحاء هذا العام.
وقال بائع الفقع أبو تركي: إنه تم طرح الفقع في الأسواق هذا العام مبكرًا، مشيرًا لإتمام صفقة بيع فقع بلغت 34 ألف ريال.
وأضاف بائع آخر، أنه يعمل في هذه المهنة منذ 50 عامًا، وسجلت الأسواق هذا العام ارتفاعًا في أسعار الفقع، مشيرًا إلى أنه تم بيع صفقة عبارة عن 40 كيلو بمبلغ 35 ألف ريال.
ولفت البائع إلى أن أفضل أنواع الفقع الزبيدي، ثم فقع الخلاص. مشيرًا إلى أن الزبيدي متوفر بكميات أكبر في الأسواق.