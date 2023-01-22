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أفضل أنواع الفقع الزبيدي

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق رفحاء بـ 35 ألف ريال

2023-01-22 الساعة 8:23
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق رفحاء بـ 35 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت أحد بائعي الفقع، عن أغلى صفقة لبيع الفقع في الأسواق، حيث بلغت نحو 35 ألف ريال.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة العربية، اليوم الأحد، حول بيع الفقع الكمأ بأسواق محافظة رفحاء هذا العام.

أغلى صفقة

وقال بائع الفقع أبو تركي: إنه تم طرح الفقع في الأسواق هذا العام مبكرًا، مشيرًا لإتمام صفقة بيع فقع بلغت 34 ألف ريال.

وأضاف بائع آخر، أنه يعمل في هذه المهنة منذ 50 عامًا، وسجلت الأسواق هذا العام ارتفاعًا في أسعار الفقع، مشيرًا إلى أنه تم بيع صفقة عبارة عن 40 كيلو بمبلغ 35 ألف ريال.

ولفت البائع إلى أن أفضل أنواع الفقع الزبيدي، ثم فقع الخلاص. مشيرًا إلى أن الزبيدي متوفر بكميات أكبر في الأسواق.

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