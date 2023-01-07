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آل ساويرس بالمقدمة

أغنى العائلات بالعالم العربي

2023-01-07 الساعة 1:41
أغنى العائلات بالعالم العربي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت مجلة فوربس عن أغنى 5 عائلات عربية لعام 2022، والتي تصدرتها عائلة ساويرس المصرية.

عائلة ساويرس

وأظهرت حسابات المجلة لقائمة المليارديرات السنوية، أن صافي ثروة عائلة ساويرس بلغ 11.2 مليار دولار، وانخفضت بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 مارس/آذار 2022 حتى 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.

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واحتلت عائلة ميقاتي اللبنانية التي ينتمي إليها رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي، المرتبة الثانية ضمن القائمة كأغنى عائلة في المنطقة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار، مع انخفاض في ثروتها بمقدار 800 مليون دولار خلال ما يقرب التسعة أشهر.

عائلة ربراب

وعادت المرتبة الثالثة لعائلة منصور المصرية بعد أن حافظت على ثروتها البالغة 5.1 مليار دولار. في حين حصل الجزائري أسعد ربراب وعائلته على المركز نفسه في التصنيف بسبب امتلاكهم ذات الثروة الصافية.

وأضافت المجلة أن المرتبة الخامسة عادت لعائلة الحريري اللبنانية بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار.

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