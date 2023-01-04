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بكبسة زرّ سريعة

أفضل التطبيقات متوفرة الآن على متجر HUAWEI App Gallery

2023-01-04 الساعة 8:26
أفضل التطبيقات متوفرة الآن على متجر HUAWEI App Gallery
المواطن - فريق التحرير

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تعد التطبيقات مرافقنا اليومي والمساعد الأول في كلّ احتياجاتنا، فبين التسوق، الاتصال والمواصلات، الحجوزات وغيرها، تسهّل التطبيقات حياتنا فتختصر الزمان والمكان بكبسة زرّ سريعة.

في حين باتت معظم الهواتف والتطبيقات اليوم تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتطوّر، يأتي متجر AppGallery من هواوي ليكون رائداً ويقدّم الكثير من التطبيقات المفيدة والمهمّة، المحلية والعالمية منها. من جملة هذه التطبيقات الجديدة، وفي تحديث آخر لـ AppGallery، المتجر الرسمي لتنزيل التطبيقات من هواوي، أصبح تطبيق GBox أحد الحلول المتاحة على متجر AppGallery للحصول على تجربة أفضل عند تنزيل واستخدام عدد من التطبيقات.

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ما هو تطبيق GBox؟

يعتبر GBox التطبيق الأساسي والنقطة الرئيسية لتشغيل تطبيقات Google  على أجهزة أندرويد بشكل عام وهو الآن متوفر على متجر AppGallery  من هواوي كتطبيق من طرف ثالث. وهو يقدّم للمستخدمين تجربة الاستمتاع بأفضل التطبيقات العالمية والمحلية التي تم تحسينها ودعمها بواسطة GBox، وقد تم اختباره بدقة والتحقق منه بواسطة متجر AppGallery.

أمّا أبرز التطبيقات التي يشملها GBox فهي خرائط غوغل، البحث على غوغل، أوبر، يوتيوب، واتساب، فيسبوك، إنستغرام وتويتر. وقد تحسّنت الإعدادات كثيراً بالاضافة إلى عملية تسجيل الدخول وغيرها من الخدمات بشكلٍ ملحوظ بفضل متجر AppGallery.

ومن التحسينات الملحوظة نذكر تحسين تجربة المستخدم بشكل عام على واتساب بالاضافة إلى العمل على تحديد أكثر دقّة للموقع ومزامنة الرسائل في الـ Cloud وفتح روابط الخرائط وإعادة التوجيه إلى تطبيق Map وغيرها من التحسينات المفيدة.

من المعروف أن تطبيق GBox هو تطبيق الطرف الثالث للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وهو يمكّن المستخدم من الاستمتاع بالتجربة المحسّنة على جهاز هواوي، في حين تضمن هذه الشركة طبعاً كلّ الخصوصية والأمان للفرد المستخدم.

عن متجر AppGallery من هواوي

يقدّم متجر AppGallery من هواوي تطبيقات عديدة ومختلفة تنضوي تحت 18 فئة متنوعة وقد استطاعت هذه الشركة تحقيق أرقاماً قياسية و خدمة أكثر من 580 مليون مستخدم شهري في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

ومن أكثر التطبيقات شهرة على متجر هواوي للتطبيقات، نذكر العالمية منها مثل “تيك توك”، “ببجي”، “سنابشات”، “شي إن”، “إيمو”، “علي إكسبرس”، “يوتيوب”، “أمازون”، “واتساب”، “تويتر”، “زوم”، “نتفليكس” وغيرها الكثير من التطبيقات العالمية والمحلية.

إن كنت تبحث عن إجابة لأي سؤال حول تطبيقات AppGallery إضغط هنا وتواصل مع خدمة الزبائن عبر الدردشة المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا. وتتميز هذه الخدمة بسرعة الاستجابة لأسئلة وطلبات المستخدمين وتأمين حلول سريعة للمشاكل التي قد يواجهونها.

أمّا إن كنت تريد تنزيل التطبيقات بأفضل وأسهل طريقة ممكنة فالرجاء زيارة الموقع.

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