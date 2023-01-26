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خطط للانتقال إلى دبي في العام الجاري

أكبر بورصة للعملات المشفرة قريبًا بالشرق الأوسط

2023-01-26 الساعة 1:22
أكبر بورصة للعملات المشفرة قريبًا بالشرق الأوسط
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تخطط أكبر بورصة للعملات المشفرة البيتكوين، للانتقال قريباً إلى الشرق الأوسط، عبر إقامة فرع لها في دبي خلال العام الجاري، في محاولة جديدة لإعادة الثقة إلى سوق ديريبيت بعد تلقيها خسائر كبرى.

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الانتقال إلى دبي

وتضع أكبر بورصة في العالم لتداول خيارات البيتكوين والإيثر “ديبربيت”، خططها للانتقال إلى دبي في الربع الثالث حيث تعتبر دبي صديقة للعملات المشفرة، وفقًا لبلومبرج.

وقال ديفيد دومين، رئيس الامتثال القانوني والمسؤول التنظيمي في الصرافة، في مقابلة نشرتها بلومبرج، إن عدداً من العملاء أخبروهم برغبتهم في التداول في بورصة عملات مشفرة خاضعة للوائح تنظيمية، حيث لا يخضع فرعها في بنما للوائح تنظيمية، في وقت يحتاج العالم للاتجاه نحو تنظيم هذه العملات.

انهيار البيتكوين

وتأسست بورصة البيتكوين في بنما عام 2020، وتستعد الآن لافتتاح مقر لها في دبي بعدد 10 موظفين، من الموظفين الأساسيين وغيرهم ممن يتم تعيينهم محلياً، فيما سيبقى البعض في بنما.

وأدى انهيار بورصة العملات المشفرة المنافسة FTX في نوفمبر الماضي إلى زعزعة الثقة في قطاع العملات المشفرة، وفي المقابل بذلت دبي جهودًا مكثفة لجذب أكبر الشركات في العالم بسياسات صديقة للعملات المشفرة، مع تشديد بعض المراكز المالية للوائح العام الماضي، وكان العديد من المسؤولين الإماراتيين يروجون للأصول الافتراضية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنويع.

لوائح دبي

وتوسعت شركات مثل Binance، أكبر منصة للعملات الرقمية في دبي. لكن الانهيارات الأخيرة للعديد من شركات التشفير التي توافدت على الإمارات العربية المتحدة دفعت إلى إعادة التفكير التنظيمي لهذه المنصات في الدولة الخليجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدخلت الحكومة الإماراتية مزيدًا من القواعد الرسمية لتداول هذه العملات.

وقال ديفيد دومين، رئيس الامتثال القانوني والمسؤول التنظيمي في الصرافة، إن بورصة ديربيت تخطط لتقديم طلب ووثائق داعمة للحصول على ترخيص منتج كامل السوق إلى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بمجرد أن تقدم الوكالة تحديثًا لنظامها.

توسعات أخرى

وصرح دومين أنه في السنوات القليلة المقبلة، تريد بورصة العملات المشفرة أيضًا الحصول على تراخيص في دول أخرى مثل المملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة، في محاولة لجذب المزيد من العملاء إلى البورصة.

قال لوك ستريجرز ، كبير الإداريين التجاريين في ديربيت ، إن البورصة تعمل الآن أيضًا على تعيين مدقق حسابات معروف. وقال إن الشركة حققت أرباحًا في عام 2022 على الرغم من تأثرها بانهيار صندوق التحوط ثري اروز كابيتال.

وفي سياق متصل، ارتفع سعر البيتكوين، اليوم الخميس، بنسبة 1.46%، حيث بلغت نحو 23,025.81  دولارًا، وبعد نوفمبر 2022، هذه هي المرة الأولى في عام 2023 التي يصل فيها تقييم سوق التشفير العالمي إلى تريليون دولار ويخترقها، وفقًا  لـ  CoinMarketCap، حيث تبلغ القيمة السوقية لقطاع التشفير أكثر من 1.04 تريليون دولار.

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