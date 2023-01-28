أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة

يشارك أكثر من 450 شابًا وفتاة بمهرجان الكليجا ببريدة، بعدد من المحلات التجارية وتسويق منتج الكليجا والحرف والمشغولات اليدوية وصناعة الكليجا والمأكولات الشعبية والحلويات والصناعات المختلفة التي تستهوي طبقات المجتمع.

أرض خصبة للمنتجات

كما يمثل المهرجان أرضًا خصبة لمنتجات محلية تحمل بصمات الطاقات الشبابية بمختلف الاهتمامات، في ظل ما يمنحه القائمون على المهرجان للشباب والفتيات المشاركين من مواقع مناسبة في المهرجان لتحقيق الدعم المادي والمعنوي لهم.

ويشار إلى أن المهرجان حرص على إشراك الشباب والفتيات بفعاليات المهرجان المتنوعة والعمل فيه.