أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية موعد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية ميزة جديدة من غوغل لتحويل الكلام إلى أنغام أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ
يشارك أكثر من 450 شابًا وفتاة بمهرجان الكليجا ببريدة، بعدد من المحلات التجارية وتسويق منتج الكليجا والحرف والمشغولات اليدوية وصناعة الكليجا والمأكولات الشعبية والحلويات والصناعات المختلفة التي تستهوي طبقات المجتمع.
كما يمثل المهرجان أرضًا خصبة لمنتجات محلية تحمل بصمات الطاقات الشبابية بمختلف الاهتمامات، في ظل ما يمنحه القائمون على المهرجان للشباب والفتيات المشاركين من مواقع مناسبة في المهرجان لتحقيق الدعم المادي والمعنوي لهم.
ويشار إلى أن المهرجان حرص على إشراك الشباب والفتيات بفعاليات المهرجان المتنوعة والعمل فيه.