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بين جادة قباء والمنطقة المركزية

أمانة المدينة المنورة تطلق خدمة النقل الترددي على مدار الساعة

2023-01-08 الساعة 2:02
أمانة المدينة المنورة تطلق خدمة النقل الترددي على مدار الساعة
المواطن - واس

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أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة المرحلة التجريبية لخدمة النقل الترددي بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء وميدان سيد الشهداء (ذهاباً وإياباً) من خلال 100 عربة كهربائية.

منظومة النقل المنتظم

وبيّنت الأمانة أن الخدمة تشكّل النواة الأولى لخدمات النقل الفردي، وبناء منظومة النقل المنتظم على مدار الساعة بين الطرق المؤدية من وإلى المسجد النبوي الشريف، وتنفّذ مرحلتها الأولى التي تشمل نقل الأفراد بعربات تستوعب ما بين 5 إلى 7 أشخاص، وحافلات كهربائية، إضافةً إلى قطار يحمل 60 شخصاً، ضمن مسار جادة قباء، والمنطقة المركزية، ثم ميدان سيد الشهداء، كما تستهدف بلوغ عدد العربات الكهربائية إلى 500 عربة نقل منتظمة خلال الأشهر الستة المقبلة.

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فرص استثمارية

وأشارت إلى أن الخدمة تأتي ضمن الجهود القائمة لتهيئة الفرص الاستثمارية المناسبة وتعزيز التنمية الاقتصادية للمنطقة، وتوفير خيارات نقل متنوعة لسكان وزوار المدينة المنورة.

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