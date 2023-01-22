أمريكا تدعو زيلينسكي للانسحاب من باخموت

أحكم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبضته على منطقة باخموت، وذلك مع تكثيف الجيش الروسي ضرباته على جميع جبهات القتال في أوكرانيا، ويأتي ذلك بالتزامن مع نداءات كييف المستمرة للحصول على الأسلحة الدفاعية، وبالأخص الدبابات.

واقتربت موسكو من إحكام قبضتها على باخموت، التي شهدت معارك دامية خلال الأشهر الماضية، ومع ذلك، يتوقع المعسكر الغربي شن هجوم مضاد من جانب أوكرانيا لتعويض خسائر الساعات الماضية.

وبحسب سكاي نيوز، فقد حقق الجيش الروسي بمساعدة قوات فاغنر، خلال الأيام الماضية، تقدمًا على جميع جبهات القتال المشتعلة في الشرق، وبالأخص محوري باخموت وزابوريجيا.

تقدم الجيش الروسي

وحقق الجيش الروسي ما يلي في الأيام الماضية:

التقدم باتجاه قرية كراسنوبولي، قرب مدينة سوليدار، السيطرة على بلدة كليشيفكا، السيطرة على قرية دفوريتش في جمهورية دونيتسك، تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة، السيطرة على عمق 7 كم في محور زابوروجيا.

وبجانب ما سبق، تم السيطرة على قرية لوبكوفيه الصغيرة الواقعة قرب نهر دنيبرو، جنوب شرق زابوريجيا.

وحاليًا يواجه الناتو انقسامًا في مسألة استمرار دعم كييف، وأيضًا ظهرت تقارير بشأن تراجع مخزون السلاح في مخازن الغرب.

تحذير أمريكا لأوكرانيا

وفي إطار تقدم الجيش الروسي، طالب مسؤول أميركي، الجيش الأوكراني بعدم السعي للدفاع عن باخموت، وأن يركز أكثر على الاستعداد لشن هجوم مضاد كبير ضد روسيا.

ورأى المسؤول الكبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الأولوية المعطاة للقتال في باخموت تعرقل أوكرانيا في مهمتها الأساسية المتمثلة في التحضير لهجوم استراتيجي ضد الروس في جنوب البلاد خلال الربيع.

واعتبر أنه يجب على أوكرانيا الاستفادة من برامج التسليح والتدريب التي تديرها واشنطن، لتشكيل مزيد من الوحدات عالية الكفاءة وتوظيفها في شن هجوم في الجنوب.