أمريكا تستجوب رئيس تيك توك بشأن أمان التطبيق

قالت لجنة الطاقة والتجارة الأمريكية، إن الرئيس التنفيذي لـ تيك توك، شو زي تشو، سيدلي بشهادته أمام الكونغرس وذلك فيما يتعلق بأمان التطبيق وللإجابة على الأسئلة المتعلقة بخصوصية المستهلك وأمن البيانات.

موعد الاستجواب

وسيظهر الرئيس التنفيذي أمام الكونغرس، في 23 مارس؛ للرد على أسئلة حول الإجراءات الأمنية للمنصة، وسط جهود متزايدة لحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وأعلنت رئيسة اللجنة كاثي ماكموريس رودجرز، أن المشرعين سوف يستجوبونه بشأن ممارسات خصوصية المستهلك وأمن البيانات في TikTok، وتأثير النظام على الأطفال، وعلاقة التطبيق مع الحزب الشيوعي الصيني.

وقالت رودجرز: لقد أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى على نحو متزايد قوة مدمرة في المجتمع الأمريكي، وقد سمح التطبيق المملوك لشركة ByteDance عن عمد بإمكانية وصول الحزب الشيوعي الصيني إلى بيانات المستخدم الأمريكية.

وتابعت: يستحق الأمريكيون معرفة كيفية تأثير هذه الإجراءات على خصوصيتهم وأمن بياناتهم، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها TikTok للحفاظ على أطفالنا في أمان.

ويُعد هذا الاستجواب هو الأول من نوعه على الإطلاق الذي يمثل فيه تشيو أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والتجارة، كما أنها المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته أمام الكونجرس.

تقارير انتهاكات ضد تيك توك

وتعرض تطبيق تيك توك TikTok، المملوك لشركة ByteDance الصينية، لمزيد من التدقيق بعد أن أظهرت تقارير إعلامية بشأن انتهاكات أمنية محتملة.

وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس جو بايدن قانونًا يحظر استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية، ويدعم العديد من المشرعين التشريعات لحظر التطبيق تمامًا من الولايات المتحدة.