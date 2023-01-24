أمريكية تترجل فجأة من سيارتها وتتركها تسير وسط السيارات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة نزول سيدة من سيارتها وهي تسير في وسط شارع عام بولاية أوهايو الأمريكية.

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وفي الفيديو، يمكن رؤية المرأة تترجل من سيارتها بشكل مفاجئ، أثناء سيرها في وسط الشارع.

وبحسب الفيديو، ظلت السيارة تسير في الشارع، ثم انحرفت وخرجت فوق الرصيف الفاصل بين الاتجاهين، حتى وصلت إلى الاتجاه الآخر.

ولم تحرك المرأة ساكنًا بعد انحراف السيارة، وظلت تسير على حافة الرصيف.