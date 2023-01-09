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داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر

أميرِ الشمالية يوجه بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بسبب الطقس

2023-01-09 الساعة 10:43
أميرِ الشمالية يوجه بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بسبب الطقس
المواطن - واس

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يتابعُ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا، وما يواكبها من هطول أمطار رعدية غزيرة على مدن ومحافظات المنطقة، واطمأنَّ على الإجراءات التي اُتُخِذَت بهذا الخصوص.

توجيهات

ووجَّه الأمير فيصل بن خالد، جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية؛ لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة، واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.

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ودعا أمير الشمالية المواطنين وزائري المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة؛ حفاظًا على سلامتهم، متمنيًا السلامة للجميع، داعيا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعمَّ بنفعها البلاد والعباد.

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