أمير الحدود الشمالية يوجه بنقل سوق الماشية برفحاء قبل رمضان

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الأربعاء، عددًا من أحياء محافظة رفحاء، اطلع خلالها على بعض المشاريع الجاري تنفيذها.
وشملت الجولة مخطط المستودعات، حي الورود، حي الصناعية، وشارع الملك فيصل “السوق القديم”.
ووجه الأمير فيصل بن خالد بنقل سوق الماشية خارج النطاق العمراني من المحافظة قبل شهر رمضان المبارك القادم، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل البلدي والخدمي وتقديم أفضل الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما مع ما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من القيادة الحكيمة.
ووجه بضرورة الاهتمام بالتخطيط العمراني والحضري لتكوين بيئة محفزة للقطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية كافة، وتحفيز الأهالي لممارسة الأنشطة الانسانية الترفيهية والرياضية والسياحية التي ترفع من جودة الحياة، وكذلك تأهيل عدد من الحدائق العامة، والشوارع الرئيسة بشكل مناسب وفق معايير مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والاهتمام بالمنظر العام، وتنسيق الحدائق وممرات المشاة.
كما وجه سموه، أمين المنطقة بدراسة نقل الصناعية إلى مكان مناسب خارج المحافظة.