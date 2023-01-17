أمير الرياض يطلع على تقرير الصحة النفسية للطالب

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري ومسؤولي الجامعة.
واطلّع سموه على التقرير الختامي لمؤتمر “الصحة النفسية للطالب وفق رؤية المملكة 2030” الذي نظمته الجامعة مؤخراً, منوهاً بجهودها, ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.