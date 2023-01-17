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خلال لقاء رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أمير الرياض يطلع على تقرير الصحة النفسية للطالب

2023-01-17 الساعة 2:23
أمير الرياض يطلع على تقرير الصحة النفسية للطالب
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري ومسؤولي الجامعة.
واطلّع سموه على التقرير الختامي لمؤتمر “الصحة النفسية للطالب وفق رؤية المملكة 2030” الذي نظمته الجامعة مؤخراً, منوهاً بجهودها, ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

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