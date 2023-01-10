أمير الشمالية يستمع لمطالب أهالي رفحاء: كل مواطن محل اهتمام وعناية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمقر محافظة رفحاء اليوم الثلاثاء، المسؤولين والقضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، ومشايخ القبائل وجموع المواطنين بالمحافظة، الذين قدِموا للسلام عليه خلال زيارته التفقدية للمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، نقل الأمير فيصل، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أهالي المحافظة، معربًا عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة رفحاء والوقوف على شؤونهم، والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم، مؤكداً أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية.
وأشار إلى توجيهات القيادة الحكيمة في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم، والتي لا تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بشعبها، وتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء، داعيًا الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق التطلعات وتقديم الأفضل دائمًا.
وأكد أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية، وأن زيارته التفقدية لمتابعة جميع الملاحظات والآراء والشكاوى وإيجاد الحلول الناجزة والمناسبة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها وتقدمها.
كما التقى أمير الحدود الشمالية بمقر المحافظة، عددًا من المواطنين، الذين قدِموا للسلام على سموه، مستمعًا لمقترحاتهم وطلباتهم.
ووجه الأمير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة إنشاء جمعية للمتقاعدين في محافظة رفحاء ، كما وجه أمين المنطقة بدراسة نقل الصناعية إلى مكان مناسب خارج المحافظة.