أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع القطاع الخاص المتعثرة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة، اليوم الاثنين، اجتماع مدراء الجهات الحكومية المشاركة بعضوية لجنة متابعة ومساندة المشاريع الخاصة المتعثرة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

مشاريع القطاع الخاص

وأكد الأمير فيصل بن مشعل، أهمية مشاريع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن لجنة متابعة ومساندة مشاريع القطاع الخاص المتعثرة ستقوم بمهامها لمتابعة تلك المشاريع وإيجاد الحلول لمعالجة أسباب تعثرها.

ووجه بتشكيل لجنة تنفيذية دائمة تتولى إعداد التوصيات والمتابعة الميدانية والرفع بها لسرعة إيجاد الحلول المناسبة، مشيرًا إلى تأسيس قاعدة معلومات لحصر جميع مشاريع القطاع الخاص والتحقق من أسباب تعثرها وإيجاد الحلول، ومعالجة التشوه البصري لجميع مدن ومحافظات المنطقة.

لجنة المتابعة

واطلع خلال الاجتماع على الأدوار المقترحة التي ستقوم بها لجنة متابعة ومساندة المشاريع الخاصة المتعثرة، التي ستسهم في متابعة مشاريع القطاع الخاص بالمنطقة، وتذليل التحديات التي تواجهها كافة، إلى جانب الاطلاع على دور اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الرئيسة التي يرأسها سمو أمير القصيم لوضع قاعدة بيانات كاملة للمشاريع الخاصة المتعثرة بالمنطقة.