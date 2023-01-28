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ردت بسرعة بديهة وأثارت إعجاب الحضور

أمير جازان يمازح طفلة الورد بمهرجان العسل

2023-01-28 الساعة 4:02
أمير جازان يمازح طفلة الورد بمهرجان العسل
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة ممازحة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لطفلة تحمل وردة بمهرجان العسل، والتي ردت عليه بذكاء وسرعة بديهة، أثارت إعجاب الحضور.

أمير جازان يمازح الطفلة

وأظهر المقطع، الذي نشرته قناة الإخبارية، حضور أمير جازان لمهرجان عسل جازان والذي أُقيم بمشاركة 55 نحالاً، في محافظة العيدابي.

ومازح أمير جازان، الطفلة، قائلا لها “إنها ستقف بجانبه أثناء التقاط الصور نظراً لأنها طويلة”.

سرعة بديهة الطفلة

وبعد التقاط الصور، سألها أمير المنطقة عما ستفعل بالوردة التي تحملها في يدها، وهل ستقدمها له أم لنائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز أم لأحد من الحضور؟ لترد بسرعة بديهة وتقول “إن الوردة ستقدمها له هو شخصيًّا، ثم قامت بالسلام بعفوية على نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز”.

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