أمير جازان يمازح طفلة الورد بمهرجان العسل

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وثق مقطع فيديو لحظة ممازحة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لطفلة تحمل وردة بمهرجان العسل، والتي ردت عليه بذكاء وسرعة بديهة، أثارت إعجاب الحضور.
فيديو | أمير جازان يمازح طفلة فترد بذكاء وسرعة بديهةقد يهمّك أيضاً
تصوير مراسل #الإخبارية زاهر المالكي pic.twitter.com/KgE8N11xiW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2023
وأظهر المقطع، الذي نشرته قناة الإخبارية، حضور أمير جازان لمهرجان عسل جازان والذي أُقيم بمشاركة 55 نحالاً، في محافظة العيدابي.
ومازح أمير جازان، الطفلة، قائلا لها “إنها ستقف بجانبه أثناء التقاط الصور نظراً لأنها طويلة”.
وبعد التقاط الصور، سألها أمير المنطقة عما ستفعل بالوردة التي تحملها في يدها، وهل ستقدمها له أم لنائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز أم لأحد من الحضور؟ لترد بسرعة بديهة وتقول “إن الوردة ستقدمها له هو شخصيًّا، ثم قامت بالسلام بعفوية على نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز”.