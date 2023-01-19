أمير حائل يكرم جمعية خيرات لحفظ الطعام

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كرم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، جمعية خيرات لحفظ النعمة، نظير مشاركتها في ملتقى حفظ النعمة 2030 الذي أقيم في منطقة حائل.
وكانت الجمعية التي مقرها الرياض قد شاركت في الملتقى، مستعرضة قصص نجاحها وجهودها الكبيرة في حفظ الطعام والتقليل من الهدر الغذائي والإسراف.
من جانبه ثمن المشرف العام على الجمعية الأستاذ عبدالله السبيعي، الرعاية الكريمة لأمير منطقة حائل لهذا الملتقى المهم، موضحًا أن الجمعية عكست تجربتها القيمة خلال السنوات السبع الماضية خلال مشاركتها في الملتقى، وذلك في إطار تبادل الخبرات والمعلومات، مشيدًا بالجهود الكبيرة لجميع العاملين في الجمعية ومتابعة وتوجيهات مجلس الإدارة والداعمين وشركاء النجاح.
يذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة نجحت منذ تأسيسها في حفظ أكثر من 11 مليون وجبة من الهدر في منطقة الرياض، حيث تم توزيع هذه الوجبات على الأسر والأفراد المستفيدين في قوائم الجمعية.