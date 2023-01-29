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بهدف تقليل الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم

أمين الجامعات: غلق تخصصات لا تحتاجها سوق العمل في 70 كلية قريباً

2023-01-29 الساعة 1:52
أمين الجامعات: غلق تخصصات لا تحتاجها سوق العمل في 70 كلية قريباً
المواطن - فريق التحرير

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قال الدكتور محمد الصالح، الأمين العام لمجلس الجامعات السعودية، اليوم الأحد، إنه سيتم إغلاق عشرات التخصصات في الجامعات والكليات لا تحتاجها سوق العمل قريباً.

وأضاف الصالح، في ندوة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعنوان: “دور الجامعات في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية”، ضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرون لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الجامعة في المنطقة الشرقية مؤخرا، إن هناك عشرات التخصصات “غير النوعية” سيتم إحلالها في مرحلة البكالوريوس والدبلوم.

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تخصصات لا تحتاجها سوق العمل

وتابع: “هناك حوالي 70 كلية منتشرة في جميع أنحاء المملكة، بها تخصصات لا تحتاجها سوق العمل، وسيتم تحويل تخصصاتها إلى تخصصات تطبيقية نوعية”، مشدداً على أن التحول إلى كليات تطبيقية، يعد واحداً من مخرجات إعادة الهيكلة.

وتابع أن ذلك سيكون وفقاً لنظام الجامعات الجديد، الذي سيتم تطبيقه في 6 جامعات قريباً، موضحاً أن النظام حدد 3 جامعات كمرحلة أولى هي: “جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل”، على أن تبدأ في التطبيق خلال سنتين من بعد صدور الأمر السامي في العام 1441هــ، متوقعا تطبيق نظام الجامعات الجديد على غالبية الجامعات السعودية بحلول 2025م

وقال: “ستتمكن الجامعات الثلاث من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات”.

سوق العمل ومخرجات التعليم

وأضاف: “بعد ظهور نظام الجامعات الجديد وما تضمنه من الممكنات، كان لابد من النظر للفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، وبالتالي قررنا قبل سنة ونصف بالتنسيق مع الجامعات، على أن تجري الجامعات الهيكلة الشاملة لجميع التخصصات الموجودة في الجامعات السعودية (27 جامعة).

وختم الصالح بقوله “ستظهر النتائج قريباً بعد الاجتماع المرتقب مع رؤساء الجامعات السعودية لمناقشة هذه الهياكل التي تم الانتهاء مع مجلس شؤون الجامعات، بما يحقق بعد آخر في التعليم والتوظيف، وإزالة الفجوة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات السعودية”.

 

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