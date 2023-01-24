أنابيب الشرق توقع عقدًا مع نيوم بقيمة 373 مليون ريال

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أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة توقيع عقد مع نيوم لتوريد أنابيب صلب لخطوط نقل المياه بقيمة تقدر بنحو 373 مليون ريال .
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأثر المالي للعقود سيظهر ابتداء من الربع الأول من العام المالي 2023/2024 .
كما أعلنت شركة أنابيب الشرق، عن توقيع عقد مع شركـة بتروجت لتصنيع وتوريد أنابيب صلب بقيمة تقدر بنحو 196 مليون ريال .