أنابيب الشرق توقع عقدًا مع نيوم بقيمة 373 مليون ريال

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة توقيع عقد مع نيوم لتوريد أنابيب صلب لخطوط نقل المياه بقيمة تقدر بنحو 373 مليون ريال .

الأثر المالي للعقود

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأثر المالي للعقود سيظهر ابتداء من الربع الأول من العام المالي 2023/2024 .

عقد مع بتروجت

كما أعلنت شركة أنابيب الشرق، عن توقيع عقد مع شركـة بتروجت لتصنيع وتوريد أنابيب صلب بقيمة تقدر بنحو 196 مليون ريال .