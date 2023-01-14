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بعد زيارته لتدريب الريال

أنشيلوتي: رونالدو متحمس لبدء تجربته مع النصر

2023-01-14 الساعة 1:00
أنشيلوتي: رونالدو متحمس لبدء تجربته مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي عن سعادته بزيارة نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات المرينغي.

أنشيلوتي يؤكد سعادة رونالدو

وتحدث أنشيلوتي عن النجم البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة ريال مدريد وبرشلونة، قائلًا: “رأيت كريستيانو كان سعيداً للغاية، ومتحمس لبدء تجربته مع النصر، والسعودية بلد جميل ورائع، وأتمنى له التوفيق”.

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أنشيلوتي وكريستيانو – المصدر @realmadrid

وكان كريستيانو رونالدو قد تواجد في الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالأمس، لزيارة زملائه السابقين ودعم وتحفيز اللاعبين قبل الكلاسيكو المرتقب، كما تحدث مع المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

ووجهت إدارة نادي ريال مدريد دعوة رسمية إلى كريستيانو رونالدو، من أجل الحضور نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته، مساء يوم غد الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

جانب من زيارة كريستيانو – المصدر @realmadrid

تأهل ريال مدريد وبرشلونة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، بعد فوزه على فالنسيا بركلات الترجيح، وتجاوز برشلونة عقبة ريال بيتيس بركلات الترجيح أيضًا.

ريال مدريد
جانب من المران – المصدر @realmadrid

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