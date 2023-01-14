أنشيلوتي: رونالدو متحمس لبدء تجربته مع النصر

أعرب المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي عن سعادته بزيارة نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدريبات المرينغي.

أنشيلوتي يؤكد سعادة رونالدو

وتحدث أنشيلوتي عن النجم البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة ريال مدريد وبرشلونة، قائلًا: “رأيت كريستيانو كان سعيداً للغاية، ومتحمس لبدء تجربته مع النصر، والسعودية بلد جميل ورائع، وأتمنى له التوفيق”.

وكان كريستيانو رونالدو قد تواجد في الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالأمس، لزيارة زملائه السابقين ودعم وتحفيز اللاعبين قبل الكلاسيكو المرتقب، كما تحدث مع المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

ووجهت إدارة نادي ريال مدريد دعوة رسمية إلى كريستيانو رونالدو، من أجل الحضور نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته، مساء يوم غد الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

تأهل ريال مدريد وبرشلونة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، بعد فوزه على فالنسيا بركلات الترجيح، وتجاوز برشلونة عقبة ريال بيتيس بركلات الترجيح أيضًا.