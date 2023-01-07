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الريال خسر بثنائية مقابل هدف

أنشيلوتي: فياريال كان أفضل من الريال

2023-01-07 الساعة 10:50
أنشيلوتي: فياريال كان أفضل من الريال
المواطن - محمد سمعه

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اعترف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن خصمه فياريال كان الأفضل في مباراة الفريقين اليوم في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي بعد المباراة قائلًا: ” فياريال كان الأفضل، أعتقد أن ركلتي الجزاء صحيحتان بحسب القواعد، وعلينا احترام قرار الحكم حيال ذلك. أعتقد أن المشجعين لا يحبون هذه القواعد”.

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وتابع: ” لم نقدم مباراة رائعة، خاصة في الدفاع. قدمنا ​​أداءً جيدًا ولكن كان علينا أن نفعل ما هو أفضل. كانت المباراة مفتوحة واعتمدوا على لعب الكرات بين الخطوط، هذه هي المشكلة”.

فياريال ضد الريال 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق الغواصات الصفراء من هجماته، ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب بريمي بينو في الدقيقة السابعة والأربعين.

فياريال ضد الريال

وتحصل بعدها ريال مدريد على ركلة جزاء نفذها الفرنسي كريم بنزيما بنجاح في الدقيقة الستين.

وتسبب النمساوي دافيد ألابا في ركلة جزاء لـ فريق الغواصات الصفراء ، ليُسددها اللاعب جيرارد مورينو معلنًا تقدم الغواصات الصفراء في النتيجة بهدفين لهدف بعد مرور 63 دقيقة.

ولم ينجح ريال مدريد في إحراز التعادل، ليخسر النقاط الثلاث ويتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثاني، أما فريق الغواصات الصفراء فأصبح رصيده 27 نقطة في المركز الخامس.

وكانت مباراة فياريال ضد الريال، أُقيمت على ملعب لا سيراميكا معقل فياريال اليوم.

فياريال ضد الريال

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