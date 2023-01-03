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أول حي مُستهدف بمشروع الرياض الخضراء

أهالي حي العزيزية يشاركون في تشجير المساجد

2023-01-03 الساعة 12:21
أهالي حي العزيزية يشاركون في تشجير المساجد
المواطن - فريق التحرير

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شارك أهالي العزيزية في الرياض، اليوم الثلاثاء، في تشجير مساجد الحي ضمن أعمال التشجير التي أعلن عنها مشروع “الرياض الخضراء،  لتشجير أكثر من 120 حيًا سكنيًا من خلال الحدائق والمدارس والمساجد والشوارع والممرات.

مشاركة الأهالي

ونشر الحساب الرسمي لمشروع “الرياض الخضراء” على موقع “تويتر” صورًا من مشاركة أهالي العزيزية في عمليات التشجير.

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يذكر أن مشروع “الرياض الخضراء” دعا أهالي الحي للمشاركة في عملية التشجير، كأول حي مستهدف بالمشروع، الذي يسعى لزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة، في سياق الحد من آثار تلوث الهواء بالغبار، وخفض درجة حرارة الهواء بمقدار 1,5 إلى 2 درجة مئوية على مستوى المدينة، بجانب عوائد أخرى تؤدي دورًا تنمويًا في تحسين جودة الهواء، وتشجيع السكان على ممارسة نمط حياة ينسجم مع أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030.

حي العزيزية

يفيض حي العزيزية في الرياض، بتاريخ فريد وسيرة قديمة العهد، توثقت عقودها في صفحات التاريخ، فالحي الواقع جنوب الرياض، سُمي بالعزيزية نسبة إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

 

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