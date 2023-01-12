أهم أعراض متغيرات أوميكرون الجديدة

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يشهد فيروس كورونا مراحل تحور باستمرار، لذا تظهر متغيرات جديدة كل بضعة أشهر بأعراض شبيهة بنزلات البرد ولكنها أشد وطأة.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية WHO، ينتشر حاليًا أكثر من 500 نوع فرعي من متغير أوميكرون في جميع أنحاء العالم، ولعل أكثرهم حداثة هما متغير XBB.15 وBF.7. إن الحقيقة المقلقة هي أنه إلى جانب ظهور المتغيرات الجديدة، تغيرت الأعراض المتعلقة بالمرض أيضًا بشكل كبير.
بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Mint، أصبح من الصعب للغاية تحديد ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس اعتمادًا على ما يسمى بأعراض كوفيد الكلاسيكية.
تشمل أهم ثلاثة أعراض يشكو منها الأشخاص المصابون بكوفيد حاليًا، التهاب الحلق الذي يعد حاليًا أكثر أعراض كوفيد شيوعًا وأيضًا أول علامة للتعرف على الإصابة بعدوى أحد متغيرات فيروس سارس-كوف-2.
وتبدأ الأعراض في التأثير خلال الأسبوع الأول من الإصابة، حيث يشكو المرضى من الشعور بعدم الراحة أو الألم أو الحكة في حلقهم. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى صعوبة في بلع الطعام. لكن الشعور بعدم الراحة يميل إلى التحسن يومًا بعد يوم.
يعتبر أيضًا سيلان الأنف علامة شائعة للغاية في الوقت الحاضر حيث يشتكي العديد من المرضى من نفس الشيء. وبحسب ما ذكره ZOE covid، الذي يتتبع أعراض كوفيد-19 منذ بداية الجائحة، تُظهر البيانات أنه عندما تكون معدلات كوفيد-19 مرتفعة، فإن احتمالية أن يكون سيلان الأنف بسبب عدوى فيروس كورونا مرتفعة.
يمكن أن يعاني المرضى من إفرازات خالية من المخاط الرقيق من أنوفهم.
يعاني الكثيرون أيضًا من احتقان أو انسداد في الأنف. ويحدث احتقان الأنف عندما تنتفخ الأوعية الدموية في الأنف بسبب السوائل الزائدة. يمكن أن يحدث هذا الشعور بانسداد الأنف مع أو بدون إفرازات.
بصرف النظر عن أعراض التهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف، يشكو المرضى أيضًا من العطس والسعال بدون بلغم وصداع وسعال مع بلغم وصوت أجش وآلام في العضلات وآلام، بما يشير إلى أن أعراض كوفيد شهدت تغيرات بشكل ملحوظ بمرور الوقت.
ولم يعد فقدان حاسة التذوق والشم والحمى الشديدة والإرهاق، التي كانت تعتبر من الأعراض الكلاسيكية للعدوى، من أهم علامات مرض كوفيد.