Icon

لقطات من بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي على وعمر Icon بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي  Icon محاولة نبذ كبار السن والمتقاعدين عقوق اجتماعي! Icon طقس الخميس .. أمطار رعدية غزيرة على 9 مناطق Icon تذكرة فوق الخيال تصل لـ 10 ملايين ريال Icon ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني Icon موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير Icon وزير الطاقة يمازح بعض الطلاب: ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات Icon مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا Icon قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
ليست نزلة برد

أهم أعراض متغيرات أوميكرون الجديدة

2023-01-12 الساعة 10:08
أهم أعراض متغيرات أوميكرون الجديدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشهد فيروس كورونا مراحل تحور باستمرار، لذا تظهر متغيرات جديدة كل بضعة أشهر بأعراض شبيهة بنزلات البرد ولكنها أشد وطأة.

أعراض كلاسيكية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية WHO، ينتشر حاليًا أكثر من 500 نوع فرعي من متغير أوميكرون في جميع أنحاء العالم، ولعل أكثرهم حداثة هما متغير XBB.15 وBF.7.  إن الحقيقة المقلقة هي أنه إلى جانب ظهور المتغيرات الجديدة، تغيرت الأعراض المتعلقة بالمرض أيضًا بشكل كبير.

قد يهمّك أيضاً
Img

القتل أفضل حل لمشكلة قرود البابون

Img

3 أسباب جديدة تقطع معاش الضمان الاجتماعي

بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Mint، أصبح من الصعب للغاية تحديد ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس اعتمادًا على ما يسمى بأعراض كوفيد الكلاسيكية.

أهم الأعراض

تشمل أهم ثلاثة أعراض يشكو منها الأشخاص المصابون بكوفيد حاليًا، التهاب الحلق الذي يعد حاليًا أكثر أعراض كوفيد شيوعًا وأيضًا أول علامة للتعرف على الإصابة بعدوى أحد متغيرات فيروس سارس-كوف-2.

وتبدأ الأعراض في التأثير خلال الأسبوع الأول من الإصابة، حيث يشكو المرضى من الشعور بعدم الراحة أو الألم أو الحكة في حلقهم. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى صعوبة في بلع الطعام. لكن الشعور بعدم الراحة يميل إلى التحسن يومًا بعد يوم.

سيلان الأنف

يعتبر أيضًا سيلان الأنف علامة شائعة للغاية في الوقت الحاضر حيث يشتكي العديد من المرضى من نفس الشيء. وبحسب ما ذكره ZOE covid، الذي يتتبع أعراض كوفيد-19 منذ بداية الجائحة، تُظهر البيانات أنه عندما تكون معدلات كوفيد-19 مرتفعة، فإن احتمالية أن يكون سيلان الأنف بسبب عدوى فيروس كورونا مرتفعة.

يمكن أن يعاني المرضى من إفرازات خالية من المخاط الرقيق من أنوفهم.

 انسداد الأنف

يعاني الكثيرون أيضًا من احتقان أو انسداد في الأنف. ويحدث احتقان الأنف عندما تنتفخ الأوعية الدموية في الأنف بسبب السوائل الزائدة. يمكن أن يحدث هذا الشعور بانسداد الأنف مع أو بدون إفرازات.

بصرف النظر عن أعراض التهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف، يشكو المرضى أيضًا من العطس والسعال بدون بلغم وصداع وسعال مع بلغم وصوت أجش وآلام في العضلات وآلام، بما يشير إلى أن أعراض كوفيد شهدت تغيرات بشكل ملحوظ بمرور الوقت.

ولم يعد فقدان حاسة التذوق والشم والحمى الشديدة والإرهاق، التي كانت تعتبر من الأعراض الكلاسيكية للعدوى، من أهم علامات مرض كوفيد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي وحكيمي في لقاء الأصدقاء الليلة
آخر الاخبار

مبابي وحكيمي في لقاء الأصدقاء الليلة

آخر الاخبار
حظر أمريكي لتيك توك قريبًا
العالم

حظر أمريكي لتيك توك قريبًا

العالم
3 مليارات دولار قيمة قرض جديد لمصر
العالم

3 مليارات دولار قيمة قرض جديد لمصر

العالم
الأردن يوقف ملاحقة المشاركين باعتصامات الأسعار بشرط
العالم

الأردن يوقف ملاحقة المشاركين باعتصامات الأسعار بشرط

العالم
أمطار على الطائف وتوقعات بامتداد تأثيرها إلى...
أخبار رئيسية

أمطار على الطائف وتوقعات بامتداد تأثيرها إلى...

أخبار رئيسية
أهم المشروبات الساخنة وفوائدها تزامنًا مع دخول...
السعودية اليوم

أهم المشروبات الساخنة وفوائدها تزامنًا مع دخول...

السعودية اليوم
جامعة الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها...
السعودية اليوم

جامعة الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها...

السعودية اليوم
الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام
السعودية اليوم

الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام

السعودية اليوم