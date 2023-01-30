Icon

رعب إسرائيلي من تسرب معلومات استخباراتية بعد سقوط مسيرة بغزة Icon أول تعليق من حمدالله بعد تتويج الاتحاد بـ السوبر Icon ثغرة داخل تويتر تسمح لموظفيه بالتغريد من أي حساب Icon هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب إندونيسيا Icon مشاعل العبيدان تعطلت سيارتها 10 ساعات في البر وتصرفها مفاجأة! Icon التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد Icon سقوط مسيرة على مجمع سكني شمالي كركوك بالعراق Icon طوارئ في أستراليا بعد فقدان كبسولة مشعة من شاحنة Icon ثنائية لـ نابولي ضد روما وميلان يسقط للمركز الخامس Icon أبرز أسس تقييم العاملين بوزارة التعليم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
عقب الفوز على نادي الفيحاء أمس الأحد

أول تعليق من حمدالله بعد تتويج الاتحاد بـ السوبر

2023-01-30 الساعة 1:42
أول تعليق من حمدالله بعد تتويج الاتحاد بـ السوبر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

علق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد، على تتويج فريقه بلقب كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخ أصفر جدة، بعد الفوز على الفيحاء في المباراة النهائية.

تعليق حمدالله

وقال حمدالله عبر حسابه في “تويتر”: “هلا والله، أحلام سعيدة”.

قد يهمّك أيضاً
Img

نقاد: أداء رونالدو في ظهوره الأول جيد ولكن !

Img

رومارينيو يواصل تألقه ضد النصر

وفي وقت سابق، حسم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، مصير اللاعب عبدالرزاق حمدالله مع الفريق، وذلك بعد أن ساهم في فوز العميد ببطولة السوبر السعودي.

وتحدث الحائلي لـ برنامج “برا الـ18” على قناة SSC قائلًا: “اللاعب المغربي هو ابن النادي، معلومة لا يعرفها أحد هو أخبرني بأنه لا يملك أي شروط للتجديد وأخبرني بأن أضع المبلغ الذي أريده أنا للتجديد معه”.

حمدالله - السوبر السعودي - كأس السوبر السعودي - الاتحاد والفيحاء

وأضاف الحائلي: “القادم أفضل والفرح سوف يستمر، مجلس الإدارة يقوم بعمل كبير وقوي، المشاهد يتابع الـ90 دقيقة فقط لكنه لا يعلم ما يُقدم من تضحيات لصالح الفريق”.

وكان حمدالله سجل ثنائية العميد في شباك الفيحاء، وأصبح النجم المغربي الهداف التاريخي لـ بطولة كأس السوبر بإحرازه 5 أهداف.

جدير بالذكر أن حمدالله كان سجل ثنائية العميد في الدقيقة الثانية من عمر الشوطين الأول والثاني، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أول سوبر لـ الاتحاد 

وحقق الاتحاد أول لقب في تاريخه في بطولة السوبر السعودي في النسخة التاسعة من عمر المسابقة.

ويستعد نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة للإعلان عن بقاء المهاجم المغربي لمدة موسمين.

حمدالله - السوبر السعودي - كأس السوبر السعودي - الاتحاد والفيحاء

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده...
السعودية اليوم

أول صور لهلال شهر رجب بعد رصده...

السعودية اليوم
تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم وفق اللائحة...
السعودية اليوم

تقييم شاغلي الوظائف الإدارية بالتعليم وفق اللائحة...

السعودية اليوم
رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز...
العالم

رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز...

العالم
آبل تكشف عن أسرع كمبيوتر في العالم
تكنولوجيا

آبل تكشف عن أسرع كمبيوتر في العالم

تكنولوجيا
مباراة واحدة السبت في دوري روشن
الرياضة

مباراة واحدة السبت في دوري روشن

الرياضة
اختبار مجاني على الإنترنت يحدد العمر الفعلي...
صحة وطب‎

اختبار مجاني على الإنترنت يحدد العمر الفعلي...

صحة وطب‎
مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا
الرياضة

مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا

الرياضة
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار