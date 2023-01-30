أول تعليق من حمدالله بعد تتويج الاتحاد بـ السوبر

علق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد، على تتويج فريقه بلقب كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخ أصفر جدة، بعد الفوز على الفيحاء في المباراة النهائية.

تعليق حمدالله

وقال حمدالله عبر حسابه في “تويتر”: “هلا والله، أحلام سعيدة”.

وفي وقت سابق، حسم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، مصير اللاعب عبدالرزاق حمدالله مع الفريق، وذلك بعد أن ساهم في فوز العميد ببطولة السوبر السعودي.

وتحدث الحائلي لـ برنامج “برا الـ18” على قناة SSC قائلًا: “اللاعب المغربي هو ابن النادي، معلومة لا يعرفها أحد هو أخبرني بأنه لا يملك أي شروط للتجديد وأخبرني بأن أضع المبلغ الذي أريده أنا للتجديد معه”.

وأضاف الحائلي: “القادم أفضل والفرح سوف يستمر، مجلس الإدارة يقوم بعمل كبير وقوي، المشاهد يتابع الـ90 دقيقة فقط لكنه لا يعلم ما يُقدم من تضحيات لصالح الفريق”.

وكان حمدالله سجل ثنائية العميد في شباك الفيحاء، وأصبح النجم المغربي الهداف التاريخي لـ بطولة كأس السوبر بإحرازه 5 أهداف.

جدير بالذكر أن حمدالله كان سجل ثنائية العميد في الدقيقة الثانية من عمر الشوطين الأول والثاني، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أول سوبر لـ الاتحاد

وحقق الاتحاد أول لقب في تاريخه في بطولة السوبر السعودي في النسخة التاسعة من عمر المسابقة.

ويستعد نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة للإعلان عن بقاء المهاجم المغربي لمدة موسمين.