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حصاد اليوم
بعد ظهوره العلني لأول مرة منذ طرح الكتاب

أول رد فعل علني من الأمير ويليام حول مذكرات هاري

2023-01-13 الساعة 2:06
أول رد فعل علني من الأمير ويليام حول مذكرات هاري
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ظهر الأمير ويليام وأميرة ويلز، كيت ميدلتون، لأول مرة علنًا منذ إصدار دوق ساسكس، الأمير هاري، لمذكراته التي أطلق عليها اسم Spare، أمس الخميس، وكان من المتوقع أن يكون أول سؤال يوجه له هو عن رأيه في الكتاب المثير للجدل.

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وكان كل من أمير وأميرة ويلز، يسافران إلى ميرسيسايد، حيث زارا مستشفى جامعة ليفربول الملكي وجمعية الباب المفتوح الخيرية.

وأثناء السير، واجه الأمير ويليام عدة أسئلة من المراسلين حول مذكرات أخيه، بما في ذلك ما إذا كان قد قرأ الكتاب وما إذا كان قد تأذى من مزاعم هاري.

وسأل أحد المراسلين ويليام بينما كان هو وكيت ميدلتون يشقان طريقهما إلى المستشفى قائلًا: هل تأذيت من التعليقات في كتاب هاري سيدي؟

ورجح البعض أن ويليام لم يتجاهل السؤال عمدًا بل ربما تسببت الرياح الشديدة والتي يمكن سماعها بوضوح في مقطع الفيديو، في أنه لم يسمع المراسل جيدًا.

ومع ذلك، فإن هناك مقطع فيديو آخر شاركه مراسل سكاي نيوز، يظهر أن ويليام يتجاهل سؤالاً آخر متعمدًا حول مذكرات الأمير هاري، وفي المقطع سأله المراسل: هل سنحت لك الفرصة لقراءة كتاب أخيك.

وفي الواقع، فإن صمت ويليام ردًا على الأسئلة ليس مفاجئًا، حيث لم يعلق كل من قصر باكنغهام وقصر كنسينغتون على محتويات كتاب الدوق.

مذكرات هاري المثيرة للجدل 

وتقدم المذكرات عددًا من الادعاءات المتفجرة حول العائلة المالكة البريطانية، بما في ذلك الادعاء بأن هاري وشقيقه الأكبر دخلا في مشادة جسدية حول ميغان ماركل في عام 2019.

الأمير ويليام يتجاهل أسئلة الصحفيين حول مذكرات هاري

بيع 1.4 مليون نسخة في يوم واحد

وأصبحت مذكرات هاري أسرع كتاب تصنيفه غير خيالي مبيعًا منذ طرحه في الأسواق، حيث أعلن ناشر الكتاب Penguin Random House أنه باع أكثر من 1.4 مليون نسخة في يوم إصداره.

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