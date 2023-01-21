أول قرار من الاتحاد ردًا على تصريحات صالح الصقري

كشفت تقارير إعلامية عن أول قرار من إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ردًا على تصريحات صالح الصقري لاعب الفريق السابق، بشأن هروب مجموعة من زملائه وقت تواجده في النادي من الكشف على المنشطات.

تصريحات صالح الصقري

وكان صالح الصقري قال في برنامج ” مع عزيز” على قناة SSC : “وقت وجودي في نادي الاتحاد كان 4 أفراد من لجنة المنشطات يأتون فجأة لك وأنت في التدريبات، ويختارون لاعبين من صفوف النادي عشوائيًا خلال التدريبات للكشف على المنشطات، واللاعب الذي كان مشكوكًا في أمره يدعي الإصابة ويهرب من الفحص”.

وذكر الناقد الرياضي فهد المحياوي عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة أنمار الحائلي بجانب عدد من اللاعبين السابقين سيبدؤون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصقري، بسبب تصريحاته بجانب رفض أي وساطة لحل هذا الأمر.

الدعيع يُهاجم الصقري

وكان محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال ومنتخب السعودية الأسبق، هاجم صالح الصقري لاعب الاتحاد الأسبق، بعد حديث الأخير عن خسارة المنتخب السعودي من ألمانيا بنتيجة 8-0 في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وكان الدعيع تحدث مسبقًا عن أن قوة إضاءة ملعب سابورو دومي في اليابان، الذي استضاف مباراة السعودية وألمانيا كانت سببًا في خسارة الأخضر بتلك النتيجة الكبيرة، بجانب عدم توفيقه في صد معظم أهداف المنتخب الألماني.

وقال الصقري حول تصريحات الدعيع في برنامج ” مع عزيز” على قناة SSC : ” هذا كلام عجيب، كيف تكون إضاءة الملعب هي السبب هذا ملعب مُعد لنهائيات كأس العالم 2002 وكان وقتها متطورًا للغاية، هذا كلام عجيب صراحة”.

وأضاف الصقري عن عقد نادي الطائي: ” الطائي تفاوض معي وكان وقتها درجة أولى، ولكنني فضلت الرحيل إلى الاتفاق بعد نهاية مشواري مع الاتحاد”.

ورد الدعيع اليوم بتغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” للأسف يا صالح أسأت لنفسك قبل أن تُسيء لزملائك ولجماهير الاتحاد وكلامك عن الطائي مردود عليك، من قبل الجمهور اللي وقف معك، أما حديثك عني فوجودك خارج التشكيلة في مباراة السعودية وألمانيا وجلوسك في المدرج، لا يعطيك الحق بالحكم علي”.