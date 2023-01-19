إجراءات استثنائية من الخزانة الأمريكية بعد الوصول لسقف الدين

بدأت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، في استخدام إجراءات استثنائية بعد الوصول إلى سقف الدين، حسبما أفادت فضائية العربية في خبر عاجل مساء اليوم الخميس.

التواصل الأمريكي الصيني

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أمس الأربعاء، إلى ضرورة التواصل بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والصين بشأن المسائل الاقتصادية، قُبيل اجتماع لها مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في زيورخ.

وأفادت يلين في مستهل اللقاء الأول لها شخصيا مع ليو هي: “وسط مشهد معقد للاقتصاد العالمي، هناك حاجة ملحة لأن يتواصل أكبر اقتصادين في العالم بشكل وثيق بشأن الاقتصاد الكلي العالمي والظروف المالية من أجل تبادل وجهات النظر بشأن كيفية الاستجابة للتحديات المختلفة”.

وكانت قد رحبت الصين بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، وأشارت إلى أنها على تواصل مع الجانب الأمريكي بشأن الترتيبات الخاصة للزيارة، داعية واشنطن إلى الحوار بدل المواجهة.

وجاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، خلال مؤتمر صحفي، للرد على التقارير التي تفيد بأن بلينكن سيزور الصين يوم 5 فبراير، وسيجتمع مع وزير الخارجية الصيني تشين قانغ.

وقال وانج:إن الصين تنظر على الدوام إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة وتطورها وفقًا للمبادئ الثلاثة القائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.