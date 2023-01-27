إجراء تعديلات على مباريات 3 جولات في دوري روشن

أقرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعض التعديلات في توقيت انطلاق بعض المواجهات في الجولتين الـ15 والـ21 إضافة للجولة الـ23 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما نقلت لجنة المسابقات 4 مباريات لنادي ضمك لتُقام في ملعبه وهم مباريات “ضمك والفيحاء يوم 10 فبراير المقبل في الجولة الـ16، مباراة ضمك والتعاون في الجولة الـ19 يوم 4 مارس المقبل، ضمك والباطن يوم 17 مارس ضمن مباريات الجولة الـ21، ضمك والعدالة يوم 10 إبريل ضمن منافسات الجولة الـ23”.

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وحقق ناديا الشباب والفتح الفوز في مباراتي اليوم الجمعة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023.

وكان الشباب فاز على الطائي بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ18 والمقدمة من المسابقة، بينما فاز نادي الفتح على الوحدة بثنائية دون رد.

ترتيب دوري روشن بعد مباراتي الجمعة

وبعد نهاية مباراتي اليوم، يتواجد النصر في المركز الأول برصيد 33 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 32 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 31 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 31 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 27 نقطة.

الفتح سادسًا برصيد 21 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 21 نقطة، أبها في المركز الثامن برصيد 19 نقطة، الطائي في المركز التاسع في ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة.

الاتفاق عاشرًا برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد تسع نقاط.

الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

وتنطلق مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين السعودي، الخميس المقبل بإقامة 3 مباريات وهم “الشباب ضد ضمك، الباطن والتعاون، أبها والخليج”.