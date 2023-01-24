Icon

بيل جيتس يحذر من وباء أقوى من كورونا ويتعهد بالتبرع بنصف ثروته Icon الاتحاد الأوروبي يسمح بتناول الصراصير والديدان Icon أسئلة وإجابتها عن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي Icon اندلاع بركان أناك كاراكاتو في إندونيسيا Icon النصر يتعاقد مع آجوستين روسي رسميًّا لتعويض غياب أوسبينا Icon العثور على 12 وثيقة سرية في منزل نائب ترامب Icon تجربة ممتعة تنتظرك في إيريا 15 بـ بوليفارد وورلد Icon مسؤول ياباني بارز وبّخته والدته وخجلت من فعلته خلال زيارة رسمية Icon هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ الأهلي ضد البنك الأهلي Icon إدارة الدين يقفل طرح يناير بـ 3.466 مليارات ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الإصدارات قسمت إلى شريحتين

إدارة الدين يقفل طرح يناير بـ 3.466 مليارات ريال

2023-01-24 الساعة 10:32
إدارة الدين يقفل طرح يناير بـ 3.466 مليارات ريال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.835 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.466 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وأربع مئة وستة وستون مليون ريال سعودي).

الإصدارات قسمت إلى شريحتين

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.266 مليار ريال سعودي (مليار ومائتان وستة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.200 مليار ريال سعودي (ملياران ومئتا مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035ميلادي.

قد يهمّك أيضاً
Img

الريال يواجه أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

Img

رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من فرنسا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة