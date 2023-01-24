إدارة الدين يقفل طرح يناير بـ 3.466 مليارات ريال

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.835 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.466 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وأربع مئة وستة وستون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.266 مليار ريال سعودي (مليار ومائتان وستة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.200 مليار ريال سعودي (ملياران ومئتا مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035ميلادي.