إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

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باشرت فرق الدفاع المدني في جدة حادث انهيار جدار مبنى، نتج عنه إصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.
قالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، باشر مدني جدة حادث انهيار جدار مبنى، نتج عنه إصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتضرر مركبة.
ونشر الحساب لقطات مصورة توثق الحادث، حيث أظهرت الجدار المنهار، والسيارة المتضررة، وسط جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة عملهم.