إصابة لاعب أمريكي بسكتة قلبية في الملعب بعد تلقيه ضربة قوية

وثق مقطع فيديو لحظات صعبة عاشتها جماهير كرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة، بعد سقوط أحد نجوم اللعبة خلال مباراة، وتوقف قلبه عن النبض، في حادثة لا تزال تشغل الإعلام الأمريكي بعد أيام من وقوعها.

تفاصيل الحادثة

وقعت الحادثة، خلال مباراة، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين.

وبحسب الفيديو، وأثناء محاولة مهاجم الفريق المنافس، اختراق الدفاع، ارتطم بقوة بصدر مدافع فريق بافلو بيلز، دامار هاملين.

وفي الفيديو، نرى هاملين وقع من قوة الضربة على الأرض، ثم وقف مباشرة، ليترنح قليلًا، ثم يسقط فاقدًا الوعي على أرض الملعب.

وشاهد الملايين في الولايات المتحدة هذه اللقطات على مباشرة على الهواء، خاصة أن المباراة هي قمة الدوري، كما انتشرت بعدها اللقطات بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر نادي بافلو بيلز في بيان رسمي، أن “هاملين عانى من سكتة قلبية بعد الاصطدام”.