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إطلاق تحدي أبشر 2023 لتمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي

2023-01-15 الساعة 9:36
إطلاق تحدي أبشر 2023 لتمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي
المواطن - واس

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أطلقت وزارة الداخلية “تحدي أبشر 2023” لاستقبال المبدعين والمبتكرين للمشاركة في تطوير خدمات وزارة الداخلية لعالم أبشر “أبشر أفراد، أبشر أعمال، أبشر حكومة، أبشر داخلية، أبشر ميدان”؛ للاستمرار في التطوير وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار.

أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030

ويهدف التحدي إلى تمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة والواقع المعزز والافتراضي، وتحويل الأفكار الإبداعية والحلول الذكية إلى خدمات رقمية، وتحسين تجربة المستخدم عن طريق سماع صوته “العميل أولًا” وتطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بوصول المملكة إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.

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التسجيل مجاني

وأوضحت “الداخلية” أن التسجيل في التحدي مجاني ومتاح للمواطنين والمقيمين كافة، ولجميع العقول المبدعة حول العالم، وذلك عبر تعبئة النموذج في موقع التحدي الرسمي “Absherthon.com”، من خلال ثلاث مراحل؛ وهي: مرحلة الإطلاق واستقبال الأفكار والفرز الإلكتروني حتى 15 فبراير 2023م، ومرحلة العمل مع المشاركين على تنفيذ الأفكار من 16 فبراير حتى 11 مارس 2023م، ومرحلة التحكيم النهائي للأفكار في 12 مارس 2023م.

ثقافة الإبداع

ويهدف تحدي أبشر إلى توظيف التقنية إلى الإسهام في ابتكار ومعالجة الأعمال التقنية للوزارة؛ لتشجيع وإثراء ثقافة الإبداع بإشراك المبتكرين والمبدعين لخدمة المجتمع وتحفيزهم لتقديم حلول إبداعية تسهم في ابتكار منتجات جديدة أو تحسين خدمات قائمة، تعزز الأمن والسلامة، وتحسِّن تجربة المستخدم، وتقدِّم خدمات عالية الجودة للمواطن والمقيم والزائر، وتعزِّز من أداء الكوادر البشرية.

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