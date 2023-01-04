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رفضت الحيوانات الأخرى رعايتها

إعدام غوريلا صغيرة تخلت عنها أمها في ميونخ

2023-01-04 الساعة 9:20
إعدام غوريلا صغيرة تخلت عنها أمها في ميونخ
المواطن - فريق التحرير

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وافقت السلطات في حديقة هيلابرون للحيوان في ميونخ على إنهاء حياة أنثى غوريلا صغيرة، بعد أن تخلت عنها أمها، ورفضت الحيوانات الأخرى رعايتها.

التفاصيل

وكشفت الحديقة أن أنثى الغوريلا ولدت ليلة 31 ديسمبر ولم تقبلها أمها ولا الحيوانات الأخرى في المجموعة. وعانت الغوريلا حديثة الولادة من انخفاض شديد في درجة الحرارة وكانت ضعيفة للغاية، وتدهورت حالتها العامة أكثر.

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ووفقًا لحديقة الحيوان فإن خبراء من الطب البيطري والرعاية والإدارة والسلطات البيطرية قرروا بالإجماع إنهاء حياة المولود الجديد.

وعثر الحراس على الغوريلا الصغيرة في الصباح الباكر من ليلة رأس السنة الجديدة، وتمكنوا من التعرف بسرعة على الأم البالغة من العمر 35 عامًا، والتي لم يُلاحظ حملها من قبل، وفشلت محاولات جذب اهتمام الأم بصغيرتها.

وقد يكون أحد الأسباب المحتملة هو حالة ضعف الحيوان الصغير. وقال مدير علم الحيوان كارستن زيهرر: من المعروف من الطبيعة أن الحيوانات البرية تدرك في مرحلة مبكرة جدًا ما إذا كان نسلها يتمتع بصحة جيدة، وبالتالي ما إذا كانت تربيته تنطوي على فرصة للنجاح.

وأردف: هذا السلوك، القاسي من وجهة نظر بشرية، يحافظ على موارد الطاقة المهمة للأم في البرية، من بين أمور أخرى، والتي ستنفد إذا لم تنجح التربية”.

ووفقًا للنتائج الأولية، كانت الغوريلا الصغيرة تعاني من نزيف في الرأس والتهاب السرة المتقدم، من بين أمور أخرى.

 

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