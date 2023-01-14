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قياس سيتيح النتائج على نظام التسجيل والرخص المهنية غداً

إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين عبر الرسائل النصية

2023-01-14 الساعة 12:19
إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين عبر الرسائل النصية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للقياس “قياس”، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات (القسم العام التربوي) عبر جوالات المعلمين والمعلمات، من خلال إرسال رسائل نصية على الرقم المسجل في ملف المتقدمين على الرخصة المهنية.

ومن المقرر أن يتيح المركز النتائج على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم غدٍ الأحد 15 يناير 2023م.

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وتُعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج الاختبار التربوي “العام” دون اختبار التخصص، الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين.

3 طرق لإعلان النتائج

ويتم الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية عبر الخطوات الآتية:

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الأحد.

3- رابط إصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

شروط الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

الاختبارات المعتمدة

وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

أما عن الاختبار التربوي العام، فهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

– المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

– المجال الثاني: المعرفة المهنية

– المجال الثالث: الممارسة المهنية

يُشار إلى أن اختبار “التخصص” للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية سوف يكون نهاية الشهر الجاري.

 

 

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