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لوجود تحويلة لمسافة 2 كم

إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة

2023-01-07 الساعة 11:34
إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه تم إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة وتحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من جدة إلى ينبع لمسارين.

وجود تحويلة

وحسب ما ذكره بيان أمن الطرق، جاء ذلك لوجود تحويلة لمسافة 2 كم عند مجمع الكباري (كيلو 60 العلامة الكيلومترية 1067).

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وأعربت القوات الخاصة عن أملها من مستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة والتقيد بالسرعة المحددة.

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