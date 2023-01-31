إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

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تظاهر آلاف الأشخاص في إندونيسيا، أمس الاثنين، أمام السفارة السويدية في جاكرتا؛ للتعبير عن غضبهم إزاء احتجاجات يمينية أتلفت خلالها حرقًا وتمزيقًا نسختين من القرآن الكريم في السويد وهولندا.
وكان راسموس بالودان، السويدي الدنماركي اليميني المتطرف، قد أحرق السبت نسخة من المصحف، خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وفقًا ليورونيوز عربية.
والأحد تمّ تصوير قيادي في حركة بيغيدا المعادية للإسلام واقفًا وحيدًا على مقربة من مقرّ مجلس النواب الهولندي في لاهاي وهو يمزّق صفحات مصحف.
وأعلن التلفزيون الهولندي العام “إن أو إس” أنّ الشرطة منعته من إحراق المصحف.