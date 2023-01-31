Icon

خالد الرفاعي: الوسط الفني جاحد وبعض الفنانين قالوا لي ما عاد نبغاك Icon إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا Icon القويز: رؤية 2030 تنقل السعودية لأول مرة إلى بلد مستورد للأموال Icon تعليم تبوك: استمرار الدراسة عن بعد اليوم Icon موجز “المواطن”.. إليك أبرز 10 أحداث في السعودية ليوم الاثنين 30 يناير Icon الصين تمتلك 1500 رأس نووية بحلول عام 2035 Icon الدراسة عن بعد اليوم في جامعة طيبة بفرعي ينبع وبدر Icon اتحاد الكرة يقيم البيت السعودي في البحرين للتعريف بالثقافة الوطنية والملاعب Icon حملة للمرور السري في الرياض توقع عدد من المخالفين Icon رابطة العالم الإسلامي: استهداف مسجد في باكستان فعل إجرامي غادر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أمام السفارة السويدية في جاكرتا

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

2023-01-31 الساعة 12:54
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تظاهر آلاف الأشخاص في إندونيسيا، أمس الاثنين، أمام السفارة السويدية في جاكرتا؛ للتعبير عن غضبهم إزاء احتجاجات يمينية أتلفت خلالها حرقًا وتمزيقًا نسختين من القرآن الكريم في السويد وهولندا.

حرق نسخة

وكان راسموس بالودان، السويدي الدنماركي اليميني المتطرف، قد أحرق السبت نسخة من المصحف، خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وفقًا ليورونيوز عربية.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط مواطن نشر محتوى مرئيًا تضمن إساءة لجهات حكومية

Img

رفع الرسوم في أي قطاع ينعكس على العقارات

والأحد تمّ تصوير قيادي في حركة بيغيدا المعادية للإسلام واقفًا وحيدًا على مقربة من مقرّ مجلس النواب الهولندي في لاهاي وهو يمزّق صفحات مصحف.

وأعلن التلفزيون الهولندي العام “إن أو إس” أنّ الشرطة منعته من إحراق المصحف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201...

السوق
سلطان الطرب يبكي في عزاء نجله وديع...
مشاهير

سلطان الطرب يبكي في عزاء نجله وديع...

مشاهير
جامعة الملك عبدالعزيز تحول الدراسة الحضورية عن...
السعودية اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تحول الدراسة الحضورية عن...

السعودية اليوم
تهديدات بمقاضاة تويتر في بريطانيا
تكنولوجيا

تهديدات بمقاضاة تويتر في بريطانيا

تكنولوجيا
وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة...
السعودية اليوم

وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة...

السعودية اليوم
تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المتوقع
آخر الاخبار

تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المتوقع

آخر الاخبار
حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة...
السعودية اليوم

حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة...

السعودية اليوم
عدم التقدير بين الزوجين ينشئ أطفالًا فاقدين...
السعودية اليوم

عدم التقدير بين الزوجين ينشئ أطفالًا فاقدين...

السعودية اليوم