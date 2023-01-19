إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

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كشفت وسائل إعلام تونسية، عن تمكن أعوان الحماية المدنية بقفصة جنوب غربي البلاد، من إنقاذ رجل سقط في بئر عميقة.
وأضافت، بأن البئر مهجورة وهي بعمق عشرة أمتار.
وأشارت إلى أن الرجل كسرت يداه وأنه تم إسعافه وتحويله للمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة لتلقي العلاج.