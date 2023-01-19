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بئر مهجورة بعمق عشرة أمتار

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

2023-01-19 الساعة 1:16
إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام تونسية، عن تمكن أعوان الحماية المدنية بقفصة جنوب غربي البلاد، من إنقاذ رجل سقط في بئر عميقة.

بئر مهجورة

وأضافت، بأن البئر مهجورة وهي بعمق عشرة أمتار.

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وأشارت إلى أن الرجل كسرت يداه وأنه تم إسعافه وتحويله للمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة لتلقي العلاج.

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