إنقاذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية بالمدينة المنورة

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أنقذت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: مدني المدينة المنورة ينقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.
ونشر المدني مقطع فيديو يوثق الحادث.
وفي وقت سابق، نجحت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، في إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل وادي العقيق.
وقالت المديرية في تغريدة على حسابها على موقع تويتر: إن الأشخاص الأربعة بصحة جيدة، ولله الحمد.