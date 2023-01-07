إيران تفقد السيطرة وتعزل رئيس الأمن

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أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، مرسوماً بتعيين الفريق أحمد رضا رادان قائداً عاماً لقوى الأمن الداخلي خلفاً للجنرال حسين أشتري، بعدما فقدت السيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن خامنئي دعا القائد الجديد إلى تحسين قدرات المؤسسة الأمنية وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية.
وأضاف خامنئي في المرسوم: نتوقع من مختلف المؤسسات الوطنية أن تتعاون مع هيئات إنفاذ القانون في البلاد.
يأتي التعيين في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات واسعة النطاق منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني التي يتهم متظاهرون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابًا بشكل غير لائق، رغم أن السلطات تنفي تعرضها للضرب على يد الشرطة.
وتشن طهران حملة قمع لتظاهرات مناهضة للحكومة، وقضى المئات على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، بل وأصدرت أحكامًا بإعدام المتظاهرين.