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وصف خاله بأنه أسوأ ديكتاتور في التاريخ

ابن شقيقة خامنئي: النظام الإيراني يجب أن يختفي

2023-01-29 الساعة 1:27
ابن شقيقة خامنئي: النظام الإيراني يجب أن يختفي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكد محمود مرادخاني، ابن شقيقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن النظام الإيراني يجب أن يختفي.

سقوط النظام الإيراني

ودعا ابن شقيقة خامنئي، في مقابلة مع مجلة ليكسبريس الفرنسية،  إلى الإسقاط السريع للنظام، وانتقد في الوقت نفسه أحزاب المعارضة الإيرانية ووصفها بأنها غير فعالة.

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وانتقد مرادخاني، خلال مقابلة صحفية أجراها في باريس، خامنئي بشدة، واعتبر أن النظام الإيراني يفتقد الشرعية الدينية والمدنية وغير كفء في العلوم الدينية.

طبيب لاجئ

ويعمل محمود مرادخاني كطبيب إيراني لاجئ في فرنسا، وهو ابن شقيقة آية الله خامنئي، وندد بممارسات النظام الإيراني ضد المدنيين المطالبين بحق التعبير والعيش الكريم والحرية.

وقال مرادخاني، إنه يحاول بالتعاون مع المعارضة الإيرانية في فرنسا تعبئة المجتمع الدولي لانتهاك ما يحدث في إيران منذ خريف العام الماضي، معتبرًا أن الخوف لم يعد يسيطر على قلوب الإيرانيين ولم يعد هناك احترام للملالي في إيران.

أسوأ ديكتاتور

ووصف مرادخاني، خامنئي بأسوأ ديكتاتور في التاريخ الحديث، وأوضح أن النظام لا أمل في إصلاحه من الداخل، وبالتالي لا بديل عن العمل على إسقاطه.

ووصف مرادخاني المعارضة الإيرانية بأنها غير فاعلة. ورأى أن المشكلة تكمن في عدم وجود رؤية بخصوص المرحلة التي يمكن أن تلي سقوط النظام على وجه الخصوص.

اعتقال أقارب خامنئي

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت مؤخرًا الناشطة فريدة مرداخاني، شقيقة محمود مرادخاني، بسبب انتقادها للنظام. بينما بعثت بدري حسيني خامنئي، شقيقة المرشد الإيراني، علي خامنئي، برسالة مفتوحة باللغتين الفارسية والإنجليزية في ديسمبر الماضي، تبرأت فيها من خامنئي، ومن خلافته الاستبدادية، على حد وصفها.

وكتبت بدري خامنئي في رسالتها: “العديد من الأمهات أصبحن ثكالى خلال العقود الأربعة الماضية، لذا أرى أنه من المناسب أن أقف إلى جانبهن عبر إعلان البراءة من شقيقي، وأعرب عن تعاطفي مع جميع الأمهات الحزينات إثر جرائم نظام الجمهورية الإسلامية من عهد الخميني إلى العصر الحالي للخلافة الاستبدادية لعلي خامنئي”.

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