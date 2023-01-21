احتجاجات بإلقاء أسد نافق أمام قصر رئاسة تشيلي

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نظم عمال حديقة للحيوانات في تشيلي، احتجاجًا على أسلوب معالجة وكالة حكومية خاصة بالثروة الحيوانية للحيوانات بإلقاء أسد نافق أمام قصر الرئاسة في سانتياجو.
ووضع المحتجون لافتة كتب عليها: الحكومة تقتل الحيوانات، بجانب الأسد النافق زيوس البالغ من العمر 14 عامًا.
ويلقي أصحاب حديقة حيوان لوس أنجلوس سيتي، الواقعة على بعد نحو 470 كيلومترًا جنوبي العاصمة التشيلية سانتياجو، باللوم على هيئة الزراعة والثروة الحيوانية في نفوق الأسد بسبب أسلوب علاجها للحيوانات، بحسب ما ذكرت رويترز.
ومن جانبها، قالت هيئة الزراعة والثروة الحيوانية، إن الاحتجاج يمثل انتهاكًا لكرامة الحيوان وإنها ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد حديقة الحيوان التي اتهمتها بالتعامل غير الملائم مع الحيوانات.
وطوقت الشرطة المنطقة الواقعة خارج القصر الرئاسي ورفعت فيما بعد جثة الأسد.