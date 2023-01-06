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نشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت

اختراق تويتر وتسريب 200 مليون عنوان بريد إلكتروني

2023-01-06 الساعة 1:37
اختراق تويتر وتسريب 200 مليون عنوان بريد إلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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كشف باحث في أمن الإنترنت أن متسللين سرقوا عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مستخدم على تويتر، ونشروها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.

التفاصيل

وكتب ألون جال، الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية هدسون روك، على موقع لينكد أول أمس الأربعاء، قائلًا: إن الاختراق سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيّد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة. ووصفها بأنها “واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها”.

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ولم يعلق تويتر على التقرير، الذي نشره جال لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 ديسمبر، ولم يرد على الاستفسارات عن الخرق منذ ذلك التاريخ. ولم يتضح الإجراء الذي اتخذه تويتر للتحقيق في المشكلة أو معالجتها إن كان قد فعل ذلك من الأساس.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة البيانات الواردة في المنتدى.

ولا توجد أدلة على هوية أو موقع المتسلل أو المتسللين وراء الاختراق. وربما حدث ذلك في وقت مبكر من العام 2021، أي قبل أن يتولى إيلون ماسك ملكية الشركة العام الماضي.

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