استقلال الأبناء يعزز فرص تطوير مهاراتهم وخبراتهم الحياتية استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في بريدة المرور تذكر بآلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم أول أيام الشبط بعد توديع المربعانية مصرف الراجحي يوزع 5 مليارات أرباحاً نقدية عن عام 2022 حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة عقد الإيجار الحج توضح حقيقة تقليص مدة الإقامة لتأشيرات العمرة اشتراطات جديدة لمحطات الوقود وإلزامها بإحاطة السياج المحاماة مهنة شريفة يمارسها شرفاء لكنها ابتليت بالدخلاء! وظائف إدارية بهيئة تنظيم المياه والكهرباء
نجح فريق طبي من قسم الجهاز الهضمي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة في استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في الثلاثين من عمرها، ابتلعتها عن طريق الخطأ.
وذكر تجمع القصيم الصحي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ، اليوم الأحد، أن تخصصي بريدة استقبل الحالة المرضية، التي كانت محولة من أحد المستشفيات نتيجة لشدة معاناتها من آلام في منطقة البطن لوجود الإبرة بداخلها، موضحاً أنه من خلال الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية التي أجريت للمريضة تبين وجود ثقب في جدار معدة المريضة ناجم عن انغراس الإبرة فيها؛ ما يستدعي سرعة استخراجها لعدم تضرر المعدة بشكل أكبر.
وقال التجمع إن الفريق الطبي قرر تنويم المريضة في قسم الجراحة وإجراء عملية عاجلة لها عبر تقنية منظار المعدة لإزالة الجسم الحاد من داخل معدة المريضة، وذلك بعد تركيب أنبوب وقائي للمريء وتم استخراج الإبرة دون الحاجة لجراحة تقليدية.
وأضاف التجمع أنه وبعد تكلل العملية المنظارية بالنجاح تم وضع المريضة تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام قبل خروجها من المستشفى وهي تتمتع بالصحة والسلامة ولله الحمد، لافتاً إلى أن هذا النوع من التدخل الطبي التقني يأتي ضمن الجهود التي يبذلها المستشفى في إجراء العمليات التي تنفذ دون شق جراحي للمرضى.