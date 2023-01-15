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ابتلعتها عن طريق الخطأ

استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في بريدة

2023-01-15 الساعة 12:20
استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في بريدة
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق طبي من قسم الجهاز الهضمي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة في استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في الثلاثين من عمرها، ابتلعتها عن طريق الخطأ.

آلام في البطن

وذكر تجمع القصيم الصحي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ، اليوم الأحد، أن تخصصي بريدة استقبل الحالة المرضية، التي كانت محولة من أحد المستشفيات نتيجة لشدة معاناتها من آلام في منطقة البطن لوجود الإبرة بداخلها، موضحاً أنه من خلال الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية التي أجريت للمريضة تبين وجود ثقب في جدار معدة المريضة ناجم عن انغراس الإبرة فيها؛ ما يستدعي سرعة استخراجها لعدم تضرر المعدة بشكل أكبر.

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عملية عاجلة

وقال التجمع إن الفريق الطبي قرر تنويم المريضة في قسم الجراحة وإجراء عملية عاجلة لها عبر تقنية منظار المعدة لإزالة الجسم الحاد من داخل معدة المريضة، وذلك بعد تركيب أنبوب وقائي للمريء وتم استخراج الإبرة دون الحاجة لجراحة تقليدية.

دون شق جراحي

وأضاف التجمع أنه وبعد تكلل العملية المنظارية بالنجاح تم وضع المريضة تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام قبل خروجها من المستشفى وهي تتمتع بالصحة والسلامة ولله الحمد، لافتاً إلى أن هذا النوع من التدخل الطبي التقني يأتي ضمن الجهود التي يبذلها المستشفى في إجراء العمليات التي تنفذ دون شق جراحي للمرضى.

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