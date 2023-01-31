استشاري نفسي: تأثر الذاكرة أكثر مشاكل علاج الاكتئاب

قال استشاري الطب النفسي، الدكتور مشعل العقيل، إن الجلسات الكهربائية أكثر علاج فعال في علاج الاكتئاب.

آثار سلبية لعلاج الاكتئاب

وأضاف العقيل في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: أن “التأثير على الذاكرة” أكثر مشاكل علاج الاكتئاب بالجلسات الكهربائية.

وتابع استشاري الطب النفسي أن الاكتئاب البسيط يفضل ألا يكون علاجه دوائي؛ لكن الاكتئاب المتوسط والشديد يحتاج لعلاج دوائي، ونمط حياة، وجلسات.