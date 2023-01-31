استشاري نفسي: تأثر الذاكرة أكثر مشاكل علاج الاكتئاب

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قال استشاري الطب النفسي، الدكتور مشعل العقيل، إن الجلسات الكهربائية أكثر علاج فعال في علاج الاكتئاب.
استشاري الطب النفسي د.مشعل العقيل: الجلسات الكهربائية أكثر علاج فعال في علاج الاكتئاب@AlaqeelMe@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HPop04NxWl
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 30, 2023
وأضاف العقيل في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: أن “التأثير على الذاكرة” أكثر مشاكل علاج الاكتئاب بالجلسات الكهربائية.
وتابع استشاري الطب النفسي أن الاكتئاب البسيط يفضل ألا يكون علاجه دوائي؛ لكن الاكتئاب المتوسط والشديد يحتاج لعلاج دوائي، ونمط حياة، وجلسات.
استشاري نفسي: "التأثير على الذاكرة" أكثر عيب في علاج الاكتئاب بالجلسات الكهربائية @AlaqeelMe@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bgJ8Fs91ix
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 30, 2023