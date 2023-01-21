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تُقدر أعداد المتظاهرين بنحو مليون شخص

اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في فرنسا

2023-01-21 الساعة 7:01
اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في فرنسا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تشهد فرنسا احتجاجات واسعة النطاق تتعلق بقانون إصلاحات المعاشات التقاعدية المقترحة، وتوسعت المظاهرات لتشمل مدن ليون وبوردو ومرسيليا وتولوز.

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كما انضم للمظاهرات كل من فئات سائقي القطارات وعمال القطاع العام وعمال المصافي وشركات الطاقة.

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس، واُعتقل العشرات منهم.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين في باريس، وفي الوقت نفسه، ألقى أفراد ملثمون يرتدون ملابس سوداء بعض المقذوفات على رجال الأمن، كما قالت قناة BFM التلفزيونية نقلًا عن الشرطة إن نحو 20 شخصًا اعتقلوا.

وكُتب على لافتة كبيرة حملها العمال والمتظاهرون: لا يجب رفع سن التقاعد، بل يجب رفع الرواتب والمعاشات.

وبحسب القانون الذي يريده الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فإن تأجيل سن التقاعد لمدة عامين سيحقق 17.7 مليار يورو إضافية من مساهمات المعاشات التقاعدية السنوية، مما يسمح بتحسين نظام العمل بحلول عام 2027، وفقًا لتقديرات وزارة العمل.

عدد المحتجين في فرنسا

وقدرت وكالة فرانس برس عدد المحتجين في مدن فرنسا بمليون شخص، حيث قالت: انضم أكثر من مليون شخص إلى الاحتجاجات في شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى وذلك خلال الإضرابات ضد خطط رفع سن التقاعد في فرنسا.

اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في فرنسا

وأعلنت النقابات العمالية الفرنسية أن الإضرابات والاحتجاجات ستستمر طوال شهر يناير، كما أعلنوا عن احتجاج كبير آخر سيحدث في 31 يناير.

وبسبب الاحتجاجات، تعطلت وسائل النقل العام، وأُغلقت العديد من المدارس.

اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في فرنسا

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