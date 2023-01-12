اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي

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أفادت قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل، بنجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بشكل نهائي.
فيديو | نجاح عملية فصل #التوأم_السيامي_العراقي عمر وعلي في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/ye4DT0Bktzقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2023
جاء ذلك بعد أن بدأ الفريق الطبي القائم على العملية، المرحلة الخامسة من العملية التي تتضمن إعادة ترميم الأعضاء، عقب نجاح فصل التوأم السيامي في عملية معقدة جدًا، نظرًا لاشتراكهما في الكبد، والقنوات المرارية والفرعية، وأكثر من موقع للأمعاء الدقيقة.
وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في وقت سابق عن نجاح المرحلة الرابعة من عملية فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي.
وأكد الربيعة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه تم فصل “عمر” عن “علي” في عملية معقدة جدًا، نظرًا لاشتراكهما في الكبد، والقنوات المرارية والفرعية، وأكثر من موقع للأمعاء الدقيقة بتوفيق الله ثم خبرة أعضاء الفريق الطبي.
ولفت إلى أنه في المرحلة الرابعة من العملية تم تحديد أماكن الاتصال، ومراقبة اشتراكات الأوعية الدموية، ثم تم فصل الكبد أولًا ثم الأمعاء ثم القنوات المرارية، حيث أصبح كل منهما في سرير منفصل.
وأوضح أن المرحلة الخامسة من العملية يتم فيها إعادة ترميم الأعضاء، ثم يليها المرحلة السادسة وهي تغطية الجراحة من قبل فريق تخصص جراحة التجميل”، لافتًا إلى أن حالة التوأم مستقرة والمؤشرات الحيوية مطمئنة.