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ضمن منافسات خليجي 25

الأخضر يتأخر بهدف في الشوط الأول

2023-01-09 الساعة 8:17
الأخضر يتأخر بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج “خليجي 25″، بتأخر الأخضر بهدف.

تأخر الأخضر ضد العراق

وبدأت مباراة المنتخب السعودي ضد العراق المقامة على ملعب البصرة الدولي بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز.

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السعودية والعراق في خليجي 25
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

ونجح أسود الرافدين في فض اشتباك التعادل السلبي 30 عن طريق إبراهيم بايش من تسديدة صاروخية، بعد كرة ركنية، لتشتعل المباراة بحثًا عن التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأخضر ضد العراق بهدف نظيف.

ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط في المجموعة الأولى من “خليجي 25” بعد فوزه على اليمن في الجولة الأولى، فيما تملك العراق نقطة واحدة من التعادل ضد عمان.

الأخضر في خليجي 25
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

فوز عمان ضد اليمن

وقبل مباراة السعودية والعراق، نجح منتخب عمان الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره اليمني بنتيجة 3/2، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتصدر المجموعة مؤقتًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب عمان
لاعبو عمان – المصدر @OmanFA

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